Herkunftskennzeichnung in Großküchen startet

Gastronomie ablehnend

In Wirtshäusern wird es eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung in naher Zukunft weiterhin nicht geben. Zwar hatte ein Skandal um Hendlfleisch zuletzt die Debatte darüber aufflammen lassen, Gastronomen verweisen jedoch auf den bürokratischen Zusatzaufwand. Was bereits jetzt gilt: Gastronomiebetriebe, die freiwillig mit Angaben zur Herkunft ihrer Produkte werben, müssen nachweisen können, dass ihre Angaben tatsächlich zutreffen.