Planung fix: Wörgl wagt den Sprung ins „Badl“

Wave-Areal wird nun Gewerbegebiet

Ende August 2021 endete die Ära der Wörgler Wasserwelt Wave, eine nötige Sanierung hätte Millionen verschlungen. Jetzt fahren am Areal im Westen der Stadt die Bagger auf. „Hier entsteht ein Gewerbegebiet“, bekräftigte Bürgermeister Michael Riedhart bei der Präsentation der neuen Bad-Pläne. Für beinahe ein Drittel der Fläche und 6000 m² würden bereits Gespräche mit Interessenten laufen. Dies sei auch eine Gegenfinanzierung für das neue „Badl“. Angestrebt werden Firmen, die (Produktions-)Jobs bieten.