Neues zur Unterländer Schwimmbad-Zukunft

Für den Wörgler Bürgermeister Michael Riedhart war es eine Art Geschenk zum 35. Geburtstag. Just am 15. Juni fixierte er mit einem Landwirt den Vorvertrag für ein rund 22.000 Quadratmeter großes Grundstück (plus 2500 Quadratmeter gegenüberliegend) an der Johann-Federer-Straße im Osten der Stadt. Hier soll nach dem bitteren „Wave“-Ende das neue Schwimmbad entstehen. Via Facebook und mit aufblasbarem Krokodil in der Hand, tat der Stadtchef die Neuigkeit kund.