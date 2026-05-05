Welche Blüten heuer Mütter-Herzen aufblühen lassen

Tulpen sind beliebt

In den meisten Sträußen, die am Sonntag die festlichen Frühstückstische im weiten Land zieren, werden Tulpen dominieren. Bei 45 Prozent aller Blumengrüße für Mütter sind sie die erste Wahl, dicht gefolgt von Rosen. Etwas abgeschlagen finden sich noch Hyazinthen auf der floralen Hitliste. „Neben diesen traditionellen Sträußen zeigt sich aber auch ein Trend zu saisonalen Blumen wie Pfingstrosen, Flieder oder Hortensien“, weiß Thomas Kaltenböck, Innungsmeister der heimischen Floristen.