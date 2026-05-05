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Welche Blüten heuer Mütter-Herzen aufblühen lassen

Niederösterreich
05.05.2026 15:00
Ein Blumengruß sollte am Muttertag keinesfalls fehlen.
Ein Blumengruß sollte am Muttertag keinesfalls fehlen.(Bild: Gabriele Moser)
Porträt von Christoph Weisgram
Von Christoph Weisgram

Am kommenden Sonntag lassen wir wieder alle Mütter hochleben. Hoch im Kurs stehen an diesem Tag bunte Blütengrüße. Doch was sind in Niederösterreich die aktuellen Blumentrends zum Muttertag? Die „Krone“ hat Tipps vom Profi parat.

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Duftende Blüten sind seit jeher Symbole für tiefe Gefühle – und welches Gefühl könnte wohl mehr von Herzen kommen, als die Liebe zur eigenen Mutter. Kein Wunder also, dass rund 70 Prozent aller Niederösterreicher am Muttertag jemanden beschenken werden. Und an erster Stelle der traditionellen Muttertagspräsente stehen Blumen.

Tulpen sind beliebt
In den meisten Sträußen, die am Sonntag die festlichen Frühstückstische im weiten Land zieren, werden Tulpen dominieren. Bei 45 Prozent aller Blumengrüße für Mütter sind sie die erste Wahl, dicht gefolgt von Rosen. Etwas abgeschlagen finden sich noch Hyazinthen auf der floralen Hitliste. „Neben diesen traditionellen Sträußen zeigt sich aber auch ein Trend zu saisonalen Blumen wie Pfingstrosen, Flieder oder Hortensien“, weiß Thomas Kaltenböck, Innungsmeister der heimischen Floristen.

Zitat Icon

Neben klassischen Sträußen gewinnen langlebige Blumengrüße wie Orchideen oder Gartenpflanzen an Bedeutung.

Thomas Kaltenböck, Innungsmeister der NÖ-Floristen

Bild: Tanja Wagner

Zarte Farbtöne 
Übrigens: Wer zeigen möchte, dass er in Fragen der Blütenpracht auf dem neuesten Stand ist, achtet auch auf die Farbe. Der Tipp von Profi Kaltenböck: „Gefragt ist heuer vor allem die zarte Farbpalette in Altrosa, Violett, Pink sowie in Pastelltönen.“

Trend zur Nachhaltigkeit
Doch es müssen nicht immer Blumengeschenke sein, die verblühen. Denn auch bei den Muttertagsgrüßen wird immer mehr Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. „Gartenpflanzen etwa erfreuen die Beschenkten oft über lange Zeit“, erklärt Kaltenböck. Und sogar Kräuter oder andere Nutzpflanzen können Mütter-Herzen mitunter aufblühen lassen.

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