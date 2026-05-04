Tirol: Mehr Arbeitslose, offene Stellen rückläufig

Bei Langzeitarbeitslosen erneut starker Anstieg

Ein näherer Blick auf die Statistik zeigt, dass das weibliche Geschlecht derzeit stärker von der Arbeitslosigkeit betroffen ist. 11.151 Frauen ohne Job bedeuten ein Plus von 4,8 Prozent gegenüber dem April 2025. „Bei den Männern konnte ein Anstieg um 0,5 Prozent auf 10.488 beobachtet werden“, so das AMS. Auch die Arbeitslosenquote der Frauen liegt mit 6,3 Prozent deutlich über jener der Männer (5,4%).