Tirol: Mehr Arbeitslose, offene Stellen rückläufig

21.639 Tiroler ohne Job bedeuten ein Plus von 2,7 Prozent. Frauen sind stärker betroffen als Männer. Auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen stieg an. Eine gute Nachricht gibt es unterdessen bei den Lehrstellen.
Von „gedämpften Aussichten am Tiroler Arbeitsmarkt“ spricht das AMS angesichts der aktuellen Arbeitslosenzahlen. Mit Ende April waren hierzulande 21.639 Personen vorgemerkt, die ohne Beschäftigung sind. Im Vergleich zum selben Monat des Vorjahres entspricht das einem Plus von 2,7 Prozent bzw. 569 Betroffenen. Unter der Berücksichtigung von geschätzten 350.000 unselbstständig Beschäftigten belief sich die Arbeitslosenquote auf 5,8 Prozent und somit auf dem exakt selben Niveau wie bereits vor einem Jahr.
Im Vergleich mit den anderen Bundesländern reiht sich Tirol hinter Oberösterreich und Salzburg auf den dritten Platz.
Die Stagnation hält seit über zwei Jahren an und die Unsicherheiten nehmen nicht ab. Auf einen Rückgang der Arbeitslosigkeit müssen wir weiter warten.
Sabine Platzer-Werlberger, Landesgeschäftsführerin AMS Tirol
Bild: Johanna Birbaumer
Bei Langzeitarbeitslosen erneut starker Anstieg
Ein näherer Blick auf die Statistik zeigt, dass das weibliche Geschlecht derzeit stärker von der Arbeitslosigkeit betroffen ist. 11.151 Frauen ohne Job bedeuten ein Plus von 4,8 Prozent gegenüber dem April 2025. „Bei den Männern konnte ein Anstieg um 0,5 Prozent auf 10.488 beobachtet werden“, so das AMS. Auch die Arbeitslosenquote der Frauen liegt mit 6,3 Prozent deutlich über jener der Männer (5,4%).
Sorge bereitet auch der neuerliche Anstieg bei den Langzeitarbeitslosen. 2353 Personen sind ein Plus von 17,4 Prozent bzw. 348 Betroffenen. „Mehr als die Hälfte (53,3%) hat gesundheitliche Einschränkungen oder eine Behinderung, die ihre Vermittlungschancen beeinträchtigen. Fast ebenso viele (51,5%) verfügen maximal über einen Pflichtschulabschluss oder sind älter als 50 Jahre (47,5%)“, verdeutlicht das AMS.
Bei offenen Lehrstellen ein Plus von 9,1 Prozent
Parallel zum Anstieg der Arbeitslosen ist die Zahl der ausgeschriebenen Jobs beim AMS Tirol gesunken. 6526 sofort verfügbare Stellen sind um 339 weniger als im April des Vorjahres, ein Rückgang um 4,9 Prozent.
Gute Nachrichten gibt es unterdessen für all jene, die eine Lehrstelle suchen. Die Zahl der offenen Lehrstellen ist im Vergleich mit dem Vorjahr nämlich um 9,1 Prozent auf 1165 gestiegen.
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