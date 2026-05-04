Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Plus von 2,7 Prozent

Tirol: Mehr Arbeitslose, offene Stellen rückläufig

Tirol
04.05.2026 17:00
Mit Stand Ende April gab es in Tirol 21.639 Personen ohne Job. Gegenüber dem Vorjahr ein Plus ...
Mit Stand Ende April gab es in Tirol 21.639 Personen ohne Job. Gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 2,7 Prozent. Die Quote lag damit bei 5,8 Prozent.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Manuel Schwaiger
Von Manuel Schwaiger

21.639 Tiroler ohne Job bedeuten ein Plus von 2,7 Prozent. Frauen sind stärker betroffen als Männer. Auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen stieg an. Eine gute Nachricht gibt es unterdessen bei den Lehrstellen.

0 Kommentare

Von „gedämpften Aussichten am Tiroler Arbeitsmarkt“ spricht das AMS angesichts der aktuellen Arbeitslosenzahlen. Mit Ende April waren hierzulande 21.639 Personen vorgemerkt, die ohne Beschäftigung sind. Im Vergleich zum selben Monat des Vorjahres entspricht das einem Plus von 2,7 Prozent bzw. 569 Betroffenen. Unter der Berücksichtigung von geschätzten 350.000 unselbstständig Beschäftigten belief sich die Arbeitslosenquote auf 5,8 Prozent und somit auf dem exakt selben Niveau wie bereits vor einem Jahr.

Im Vergleich mit den anderen Bundesländern reiht sich Tirol hinter Oberösterreich und Salzburg auf den dritten Platz.

Zitat Icon

Die Stagnation hält seit über zwei Jahren an und die Unsicherheiten nehmen nicht ab. Auf einen Rückgang der Arbeitslosigkeit müssen wir weiter warten.

Sabine Platzer-Werlberger, Landesgeschäftsführerin AMS Tirol

Bild: Johanna Birbaumer

Bei Langzeitarbeitslosen erneut starker Anstieg
Ein näherer Blick auf die Statistik zeigt, dass das weibliche Geschlecht derzeit stärker von der Arbeitslosigkeit betroffen ist. 11.151 Frauen ohne Job bedeuten ein Plus von 4,8 Prozent gegenüber dem April 2025. „Bei den Männern konnte ein Anstieg um 0,5 Prozent auf 10.488 beobachtet werden“, so das AMS. Auch die Arbeitslosenquote der Frauen liegt mit 6,3 Prozent deutlich über jener der Männer (5,4%).

Sorge bereitet auch der neuerliche Anstieg bei den Langzeitarbeitslosen. 2353 Personen sind ein Plus von 17,4 Prozent bzw. 348 Betroffenen. „Mehr als die Hälfte (53,3%) hat gesundheitliche Einschränkungen oder eine Behinderung, die ihre Vermittlungschancen beeinträchtigen. Fast ebenso viele (51,5%) verfügen maximal über einen Pflichtschulabschluss oder sind älter als 50 Jahre (47,5%)“, verdeutlicht das AMS.

Lesen Sie auch:
Initiativen für Langzeitarbeitslose (Symbolbild) sind besonders wichtig, betont die Organisation ...
Mahnung aus Tirol
„Finanzielle Spielräume am Arbeitsmarkt enger“
29.04.2026
In der Euregio
Für Arbeitsmarkt ohne Grenzen Jobbörsen vernetzt
28.04.2026

Bei offenen Lehrstellen ein Plus von 9,1 Prozent
Parallel zum Anstieg der Arbeitslosen ist die Zahl der ausgeschriebenen Jobs beim AMS Tirol gesunken. 6526 sofort verfügbare Stellen sind um 339 weniger als im April des Vorjahres, ein Rückgang um 4,9 Prozent.

Gute Nachrichten gibt es unterdessen für all jene, die eine Lehrstelle suchen. Die Zahl der offenen Lehrstellen ist im Vergleich mit dem Vorjahr nämlich um 9,1 Prozent auf 1165 gestiegen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
04.05.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Polit-Hammer in Linz
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
Im deutschen Attendorn (Bild) hat eine Mutter ihre Tochter mehr als sieben Jahre lang im Haus ...
Kind leidet bis heute
Frau sperrte Tochter in Deutschland jahrelang ein
Der Iran meldet einen Raketenangriff auf ein Schiff der US-Marine in der Straße von Hormuz.
Kampf um Hormuz
Raketen auf US-Schiff? Verwirrung um Eskalation
Nach seiner Festnahme meldet sich nun zum ersten Mal der HiPP-Erpresser aus der JA in Eisenstadt ...
Es gibt neue Details
Dubiose Alibis: HiPP-Erpresser bricht Schweigen!
In dieser Barge wurde „Timmy“ in die Nordsee gebracht – nun mehren sich Zweifel, ob dabei ...
Crew unter Beschuss
Neue Zweifel am Schicksal von Wal „Timmy“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sie haben ihn! HiPP-Erpresser ist gefasst
215.421 mal gelesen
Erfolg für die eigens eingesetzte Sonderkommission „Glas“ – und vorsichtiges Aufatmen im Krimi ...
Österreich
Rache! Das wirre Leben des Babybrei-Vergifters
126.962 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der mutmaßliche Hipp-Erpresser Pavel S. sitzt mittlerweile in Eisenstadt ein.
Österreich
Pensions-Beben: Ermittler keine Hackler mehr
86.577 mal gelesen
Im Streifendienst fünf Jahre früher in Pension gehen als kriminalpolizeiliche Ermittlerkollegen ...
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
1449 mal kommentiert
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Innenpolitik
Dieser Sager von Kickl sorgt für neuen Zündstoff
1277 mal kommentiert
Im Festzelt am Linzer Urfahranermarkt heizte FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl am 1. Mai ...
Kolumnen
Billiger Applaus für Seelenbrüder Babler und Kickl
1147 mal kommentiert
Babler und Kickl: Spinnefeind, aber mit Gemeinsamkeit
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf