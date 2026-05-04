Death at age 61
Longtime NEOS Member Dies Unexpectedly
Shock and grief in Upper Austrian state politics. Johannes Egger, the state director of NEOS Upper Austria, passed away unexpectedly over the weekend shortly after his 61st birthday.
After years of dedicated volunteer work, Egger served as the regional director of NEOS Upper Austria starting in 2021 and was a central figure in the regional organization. He spearheaded the establishment of numerous local chapters throughout the state.
Shock within the party
“Jani Egger was highly regarded both within and outside of NEOS. This is evident from his large circle of friends and acquaintances, his numerous volunteer roles, and his deep, friendly bonds with many people across all political camps. Jani’s work for a new Austria was unparalleled in its tirelessness, vigor, and sense of responsibility. His unexpected death has deeply affected us,” says NEOS regional spokesperson Felix Eypeltauer.
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