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Amerikaner verletzt

Trailrunner verlor Orientierung und stürzte ab

Tirol
04.05.2026 08:00
Mit dem Notarzthubschrauber wurde der Verletzte geborgen (Symbolbild).
Mit dem Notarzthubschrauber wurde der Verletzte geborgen (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Anhand eines Fotos eines Bekannten orientierte sich ein Amerikaner (28) bei einer Tour in den Brandenberger Alpen in Tirol. Schließlich geriet er in wegloses Gelände, kam zu Sturz und verletzte sich schwer. Er konnte noch selbst die Bergrettung verständigen, indem er seine Koordinaten übermittelte.  

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Am Sonntag gegen 16.30 Uhr war ein 28-jähriger Amerikaner in den Brandenberger Alpen auf einer Wanderung von Thiersee in Richtung Marblinger Höhe unterwegs. Er war mit Trailrunningschuhen und normaler Sportbekleidung ausgerüstet und orientierte sich an einem Foto eines Bekannten.

Offene Fraktur erlitten
Schließlich verlor der 28-Jährige den Weg in Richtung Marblinger Höhe und wanderte im weglosen Gelände talwärts, als er oberhalb des Pfrillsees im teils felsdurchsetzten und bis zu 40 Grad steilen Gelände zu Sturz kam und sich dabei eine offene Fraktur zuzog.

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Der 28-Jährige setzte selbstständig die Rettungskette in Gang und übermittelte seine Koordinaten. Die Bergrettung Kufstein begab sich terrestrisch zum Verletzten und nach der Erstversorgung durch die Bergrettung wurde er vom Notarzthubschrauber geborgen und zur weiteren Versorgung ins BKH Kufstein gebracht.

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