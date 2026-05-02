Second Division – Matchday 28
FAC storms to first place with a 5-0 win at Young Violets!
FAC has kept its title hopes alive in the 2nd League with a 5-0 win in the Vienna derby against the Young Violets!
The Floridsdorf side provisionally took the lead ahead of the other title contenders’ matches in the third-to-last round, but have one game in hand heading into the season finale. In the top match of the current round, St. Pölten hosts Admira on Saturday evening in a clash between the chasing pack, while previous leader Austria Lustenau faces bottom-placed Bregenz on Sunday.
Gabbichler the match-winner with three goals
Lukas Gabbichler was the match winner for FAC with three goals. The Floridsdorf side got off to an ideal start against their local rivals in Favoriten with a one-two strike from Gabbichler (6th) and Tomislav Glavan (8th). Ten minutes after the break, Alex Sobczyk added a decisive third. Shortly thereafter, Gabbichler (63rd) sealed the deal and later added the fifth goal (83rd).
Vienna won their home game against Hertha Wels 1-0 (1-0), with Bernhard Zimmermann scoring the winning goal (19th minute). FC Liefering won 4-1 in Kapfenberg, with all goals coming before halftime. Phillip Verhounig scored twice from the penalty spot. Sturm Graz II lost at home to Austria Salzburg 0-2 (0-1).
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