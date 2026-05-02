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Fünfstelliger Schaden

Hoteltresor erbeutet: Fahndung nach Einbrechern!

Tirol
02.05.2026 15:53
In der Nacht auf Samstag schlugen die Einbrecher zu.
In der Nacht auf Samstag schlugen die Einbrecher zu.(Bild: Reinhard Holl)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Unbekannte Einbrecher trieben in der Nacht auf Samstag in Innsbruck ihr Unwesen: Die Täter verschafften sich Zutritt zu einem Hotel und stahlen aus dem Büro einen Tresor samt Inhalt. Der Schaden: mehr als 10.000 Euro!

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Zum Einbruch kam es laut Polizei in der Zeit zwischen Mitternacht und 6 Uhr in der Früh. Über ein Fenster gelangten die Täter gewaltsam in das Hotel im Innsbrucker Stadtteil Mühlau. Im Inneren brachen die Kriminellen dann auch noch eine Tür zum Büro auf.

Mehr als 10.000 Euro Schaden
Die Unbekannten hatten es auf den Tresor abgesehen. Die rissen den verbauten Safe aus der Verankerung und ließen den Safe samt Inhalt mitgehen. Durch die Tat sei ein Schaden in Höhe eines niedrigen, fünfstelligen Eurobetrags entstanden. Ermittlungen sind im Gange.

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