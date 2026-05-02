Vor der Wahl: Das bewegt die Menschen in Graz

Christine Weber ärgert, dass in Wetzelsdorf und Straßgang immer mehr Wohnungen mit nur einem Garagenplatz gebaut werden. Oft fehlen auch Besucherparkplätze. Die Straßen sind dann mit Firmenautos und Zweitwagen zugeparkt. „Ich verstehe den Hintergedanken der Politik, aber so spielt das Leben nicht. Alle ohne Auto ist Illusion“, meint sie und verweist auch darauf, dass viele Autofahrer Schleichwege durch die Siedlungen benutzen.