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Von Stadion bis Parken

Vor der Wahl: Das bewegt die Menschen in Graz

Steiermark
02.05.2026 14:24
(Bild: Krone KREATIV/Sepp Pail, Christian Jauschowetz, Jürgen Fuchs, stock.adobe.com)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Was bewegt die Menschen in Graz? Wo drückt der Schuh? Das wollen wir vor der Gemeinderatswahl am 28. Juni wissen. Unserem Aufruf sind schon viele Leser gefolgt – es geht vom Stadion über fehlende Parkplätze bis zu langen Baustellen. 

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Ein Auszug aus den bisherigen Themen nach dem Aufruf am 1. Mai: „Löst endlich die Stadionfrage! Graz braucht ein modernes Stadion. Wir hinken meilenweit hinter den anderen Städten nach“, meint etwa Peter Steinbäcker, der befürchtet, dass die steirische Landeshauptstadt in Sachen Fußball Österreichs größte Lachnummer wird.

Christine Weber ärgert, dass in Wetzelsdorf und Straßgang immer mehr Wohnungen mit nur einem Garagenplatz gebaut werden. Oft fehlen auch Besucherparkplätze. Die Straßen sind dann mit Firmenautos und Zweitwagen zugeparkt. „Ich verstehe den Hintergedanken der Politik, aber so spielt das Leben nicht. Alle ohne Auto ist Illusion“, meint sie und verweist auch darauf, dass viele Autofahrer Schleichwege durch die Siedlungen benutzen.

Rudolf Godin versteht nicht, warum Graz auf eine Hundesteuer verzichtet, obwohl die Stadt finanziell am Boden ist. In Online-Kommentaren bemängeln User unter anderem die Dauer mancher Baustellen. Kritisch gesehen wird auch die „Begrünung“ der Maiffredygasse – „ungepflegt“, so das Urteil. Und dass Graz für die Straßenbahnlinie 8 Jahre brauchen wird, während in China ganze Städte errichtet werden, sorgte ebenso für Kopfschütteln.

Sie wollen uns auch Ihre Meinung kundtun? Schreiben Sie uns bitte Ihre Wünsche, Anregungen und Beschwerden per Mail an steirer@kronenzeitung.at, Kennwort „Stimme von Graz“, oder per Post an „Steirerkrone“, Kaiserfeldgasse 1, 8010 Graz.

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