“Ridiculous!” Kühbauer’s frustration despite Cup victory

Alongside the great joy over the success in the ÖFB Cup, there is also frustration at LASK and among coach Didi Kühbauer regarding the Bundesliga schedule. The fact that they have to face Rapid again on Monday (starting at 8:30 p.m. on the Sportkrone.at live ticker) immediately after Friday’s final is certainly causing some anger. “The scheduling is just bad,” Kühbauer fumes. After all, his team is still fighting for the double.