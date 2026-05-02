Mädchen (11) von Auto erfasst – Lenker fuhr weiter

Von einem Auto angefahren und verletzt wurde am Staatsfeiertag ein elfjähriges Mädchen in Osttirol. Der Pkw-Lenker fuhr ohne anzuhalten und Hilfe zu leisten einfach weiter. Die Polizei hofft jetzt auf Hinweise.
Ereignet hat sich der Unfall laut Polizei gegen 16.30 Uhr im Gemeindegebiet von Nußdorf-Debant. Das elfjährige Mädchen marschierte gemeinsam mit einer Freundin am Bankett der Drautalstraße in Richtung Lienz.
Unbekannter mit schwarzem Pkw
„Auf Höhe des Parkplatzes der Firma ,DAN-Küchen‘ wurde das Mädchen plötzlich von einem schwarzen Pkw, der in Richtung Lienz fuhr, an der Schulter gestreift“, heißt es vonseiten der Ermittler.
Zeugenaufruf der Polizei
Die Elfjährige habe dabei Verletzungen unbestimmten Grades erlitten. Der Autolenker sei ohne anzuhalten weitergefahren. Zeugen werden gesucht.
Zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Lienz unter der Telefonnummer: 059 133/7230.
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