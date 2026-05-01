“You’ll get it tomorrow…!” Kühbauer threatens Cup heroes

Just moments earlier, LASK coach Didi Kühbauer had boasted: “This year, the players didn’t catch me with the beer.” Why? “Because I’m just too fast,” the wily coach said mischievously. However, he hadn’t counted on his team. Sasa Kalajdzic and Co. ruthlessly exploited a moment of inattention, and Kühbauer was thoroughly “baptized” with beer. But the LASK players had better brace themselves after this stunt, because the coach had a “warning” ready for them!