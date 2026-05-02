Gottes Segen für den geschenkten Florian

Der Mostviertler Kaplan Luca Fian segnete Dutzende kleine und große Statuen des Schutzpatrons der Feuerwehren.
Anfang Mai steht bei der Feuerwehr traditionell alles im Zeichen ihres Schutzpatrons. Schließlich ist laut Überlieferung der 4. Mai der Todestag des Heiligen Florian. Rund um diesen Florianitag finden daher viele Feiern bei den Kameraden im weiten Land statt.
Auch bei der Feuerwehr Waidhofen an der Ybbs-Wirts stand alles im Zeichen des Heiligen. Dort wurde nämlich der junge Kaplan Luca Fian gebeten, die Florianistatuen zu segnen, die im Laufe der letzten Jahre verschenkt worden waren. „Der Heilige Florian begleitet mich schon länger, da ich auch meine praktische pastorale Ausbildung unter anderem an seinem Geburtsort in Zeiselmauer im Tullnerfeld machen durfte“, erklärt der Geistliche.
Besonders altes Exemplar
Und er hatte alle Hände voll zu tun. Denn bei dieser Feuerwehr bekommt jeder Kamerad zum 50. Geburtstag eine Figur des Patrons. Auch Vertreter des Kameradschaftsbunds nutzten diese Chance. Unter den Segensgegenständen befand sich auch ein besonders großes Exemplar als Spende für das neue Feuerwehrhaus Wirts, das im Juni eröffnet wird. Das besonders alte Exemplar, das bereits restauriert geworden ist, stammt von Gastronomin Jutta Schippany, die eine enge Freundschaft mit den Waidhofner Kameraden pflegt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.