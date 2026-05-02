Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Dutzende Exemplare

Gottes Segen für den geschenkten Florian

Niederösterreich
02.05.2026 15:00
Wirtin Jutta Schippany überlässt ihre große Statue des Heiligen der Feuerwehr und deren ...
Wirtin Jutta Schippany überlässt ihre große Statue des Heiligen der Feuerwehr und deren FF-Zentrale(Bild: Bfkdo Amstetten / FF Waidhofen-Wirts)
Porträt von Thomas Werth
Von Thomas Werth

Der Mostviertler Kaplan Luca Fian segnete Dutzende kleine und große Statuen des Schutzpatrons der Feuerwehren.

0 Kommentare

Anfang Mai steht bei der Feuerwehr traditionell alles im Zeichen ihres Schutzpatrons. Schließlich ist laut Überlieferung der 4. Mai der Todestag des Heiligen Florian. Rund um diesen Florianitag finden daher viele Feiern bei den Kameraden im weiten Land statt.

Auch bei der Feuerwehr Waidhofen an der Ybbs-Wirts stand alles im Zeichen des Heiligen. Dort wurde nämlich der junge Kaplan Luca Fian gebeten, die Florianistatuen zu segnen, die im Laufe der letzten Jahre verschenkt worden waren. „Der Heilige Florian begleitet mich schon länger, da ich auch meine praktische pastorale Ausbildung unter anderem an seinem Geburtsort in Zeiselmauer im Tullnerfeld machen durfte“, erklärt der Geistliche.

Große und kleine Statuen des Heiligen Florians wurden in Waidhofen an der Ybbs gesegnet
Große und kleine Statuen des Heiligen Florians wurden in Waidhofen an der Ybbs gesegnet(Bild: Bfkdo Amstetten / FF Waidhofen-Wirts)

Besonders altes Exemplar
Und er hatte alle Hände voll zu tun. Denn bei dieser Feuerwehr bekommt jeder Kamerad zum 50. Geburtstag eine Figur des Patrons. Auch Vertreter des Kameradschaftsbunds nutzten diese Chance. Unter den Segensgegenständen befand sich auch ein besonders großes Exemplar als Spende für das neue Feuerwehrhaus Wirts, das im Juni eröffnet wird. Das besonders alte Exemplar, das bereits restauriert geworden ist, stammt von Gastronomin Jutta Schippany, die eine enge Freundschaft mit den Waidhofner Kameraden pflegt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
02.05.2026 15:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Die Spritpreise in Deutschland sind unmittelbar nach der Einführung des Tankrabatts nicht ...
Alte Steuersätze
Spritpreise in Deutschland trotz Rabatt gestiegen
US-Präsident Donald Trump umgeht den Kongress: Das Weiße Haus erklärt die Kampfhandlungen im ...
Brief an Kongress
Trump: „Die Kämpfe im Iran sind beendet!“
Am Sonntag, den 15. Februar, gab Schlagerstar Michelle in Berlin das letzte Konzert ihrer ...
„Geht uns nicht gut“
Nur 3 Monate nach Verlobung: Michelle wieder solo!
Der Tankrabatt hat zu einem Andrang bei den Tankstellen in Deutschland geführt (Symbolbild).
Preise stark gesunken
Rabatt: Lange Schlangen vor deutschen Tankstellen
Am Dienstag soll versucht werden, den Buckelwal „Timmy“ abzutransportieren.
Trotz Gewichtsverlusts
Tierärztin: „Timmy sieht wieder viel besser aus“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Horror-Unfall: Mädchen (12) nach Crash mit Pkw tot
120.789 mal gelesen
Die Unfallstelle im Kreuzungsbereich
Salzburg
Safterl-Milliardär macht Mateschitz Konkurrenz
114.858 mal gelesen
Links im Bild: Hans-Peter Wild mit seiner Lebenspartnerin Christine Drage. Rechts: Mark ...
Vorarlberg
Mutter ließ Baby mit Behinderung in Klinik zurück
88.302 mal gelesen
Das Kind kam bereits im Jänner am Landeskrankenhaus Feldkirch zur Welt und lebt seitdem im ...
Innenpolitik
SPÖ schwört sich ein: Kampf gegen den Austro-Trump
3283 mal kommentiert
Innenpolitik
Spritpreisbremse wird jetzt deutlich abgespeckt
810 mal kommentiert
Die Spritpreisbremse sorgte für harte Debatten.
Innenpolitik
Kickl vs. Babler: Ihre deftigsten Sager am 1. Mai
652 mal kommentiert
Fernduell zwischen Andreas Babler (li.) und Herbert Kickl am 1. Mai: Die Roten marschierten in ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf