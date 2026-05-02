Gottes Segen für den geschenkten Florian

Besonders altes Exemplar

Und er hatte alle Hände voll zu tun. Denn bei dieser Feuerwehr bekommt jeder Kamerad zum 50. Geburtstag eine Figur des Patrons. Auch Vertreter des Kameradschaftsbunds nutzten diese Chance. Unter den Segensgegenständen befand sich auch ein besonders großes Exemplar als Spende für das neue Feuerwehrhaus Wirts, das im Juni eröffnet wird. Das besonders alte Exemplar, das bereits restauriert geworden ist, stammt von Gastronomin Jutta Schippany, die eine enge Freundschaft mit den Waidhofner Kameraden pflegt.