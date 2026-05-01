Irre Raserei in Graz: Motorrad wurde beschlagnahmt

Wahnsinnsfahrt eines Bikers in Graz-Wetzelsdorf: Am Feiertag war er mitten in Ortsgebiet gleich um 65 km/h zu schnell! Die Polizei beschlagnahmte das Motorrad und erstattete gegen den Tempobolzer Anzeige wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen.
Gegen 10.30 Uhr fiel einer Polizeistreife in der Wetzelsdorfer Straße ein Motorradfahrer aufgrund seiner stark überhöhten Geschwindigkeit auf: Er überschritt die im Ortsgebiet erlaubte Höchstgeschwindigkeit um mehr 65 km/h! Die Exekutivbeamten nahmen daraufhin die Verfolgung auf und stoppten den 34-jährigen Biker aus Graz. Bei der Lenker- und Fahrzeugkontrolle kam schließlich noch heraus, dass der Raser keine gültige Lenkerberechtigung hatte.
Die Polizei machte daraufhin „kurzen Prozess“ und beschlagnahmte das Motorrad vorläufig. Der Lenker wird wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen angezeigt.
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