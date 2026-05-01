Irre Raserei in Graz: Motorrad wurde beschlagnahmt

Gegen 10.30 Uhr fiel einer Polizeistreife in der Wetzelsdorfer Straße ein Motorradfahrer aufgrund seiner stark überhöhten Geschwindigkeit auf: Er überschritt die im Ortsgebiet erlaubte Höchstgeschwindigkeit um mehr 65 km/h! Die Exekutivbeamten nahmen daraufhin die Verfolgung auf und stoppten den 34-jährigen Biker aus Graz. Bei der Lenker- und Fahrzeugkontrolle kam schließlich noch heraus, dass der Raser keine gültige Lenkerberechtigung hatte.