Mit 122 km/h durch Graz gerast: Auto beschlagnahmt

Eine Zivilstreife führte am Bahnhofgürtel Geschwindigkeitsmessungen durch. Dabei maßen sie bei einem Auto sage und schreibe 122 km/h – in einer 50er-Zone. Wegen des dichten Verkehrs und der hohen Geschwindigkeit sei eine Verfolgung zunächst nicht möglich gewesen, heißt es seitens Polizei.