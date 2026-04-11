Mit 122 km/h durch Graz gerast: Auto beschlagnahmt

Einer Zivilstreife ging Samstagvormittag am Grazer Bahnhofgürtel ein Raser mit 122 km/h ins Netz. Wegen des dichten Verkehrs war eine Verfolgung zunächst nicht möglich, später konnten die Polizisten den 30-jährigen Grazer ausfindig machen: Führerschein und Auto ist er vorerst los.
Gleich zwei Autos kassierte die Polizei in Graz an diesem Wochenende – bislang – ein: Nachdem bereits in der Nacht auf Samstag ein 23-Jähriger mit 116 km/h erwischt wurde, ging einer Zivilstreife am Samstagvormittag der nächste Bleifuß ins Netz.
Eine Zivilstreife führte am Bahnhofgürtel Geschwindigkeitsmessungen durch. Dabei maßen sie bei einem Auto sage und schreibe 122 km/h – in einer 50er-Zone. Wegen des dichten Verkehrs und der hohen Geschwindigkeit sei eine Verfolgung zunächst nicht möglich gewesen, heißt es seitens Polizei.
Im Zuge einer Fahndung wurde der Lenker kurze Zeit später aber in der Wiener Straße angehalten. Dem 30-jährigen Grazer wurde der Führerschein abgenommen, zudem wurde sein Auto vorläufig beschlagnahmt.
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