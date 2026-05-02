Eintauchen in die spannende Welt des Journalismus

Viele Wege führen bekanntlich nach Rom – und viele Wege führen in den Journalismus. Einer davon – mit ziemlich guten Erfolgschancen – ist die Tiroler Journalismusakademie. Fünf Wochen lang, vom 17. August bis zum 18. September, tauchen zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Welt der Nachrichten ein und lernen das Handwerk des Print-, Radio-, Online- und TV-Journalismus. Gleichzeitig gibt es die Möglichkeit, sich mit hiesigen Redaktionen zu vernetzen und die Chance auf Praktika in ebendiesen.