Eintauchen in die spannende Welt des Journalismus

Wer wissen will, wie er oder sie vor der Kamera wirkt, hat beim Journalismusfest in Innsbruck die Möglichkeit, sich auszuprobieren. Ein Team steht mit Tipps und Tricks helfend zur Seite. Die Tiroler Journalismusakademie ist mit einem Stand vertreten.
Viele Wege führen bekanntlich nach Rom – und viele Wege führen in den Journalismus. Einer davon – mit ziemlich guten Erfolgschancen – ist die Tiroler Journalismusakademie. Fünf Wochen lang, vom 17. August bis zum 18. September, tauchen zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Welt der Nachrichten ein und lernen das Handwerk des Print-, Radio-, Online- und TV-Journalismus. Gleichzeitig gibt es die Möglichkeit, sich mit hiesigen Redaktionen zu vernetzen und die Chance auf Praktika in ebendiesen.
Am 8. Mai am Boznerplatz in Innsbruck
Wer sich ein Bild von der Tiroler Journalismusakademie machen möchte, kann das beim Journalismusfest machen. Am Freitag, dem 8. Mai 2026 ab 14 Uhr am Innsbrucker Boznerplatz sind Lehrgangsverantwortliche sowie Absolventinnen und Absolventen anzutreffen. Sie stehen für persönliche Fragen gerne zur Verfügung.
Bis 17. Mai kann man sich für Lehrgang bewerben
Ausprobieren kann man sich am Journalismusfest auch gleich – dazu gibt es bei den Workshops die Möglichkeit. Wer schon immer wissen wollte, wie er oder sie vor der Kamera wirkt, kann es beim Stand der Journalismusakademie ausprobieren. Ein erfahrenes Team steht mit Tipps und Tricks zur Seite.
Wer sich für den Lehrgang 2026 bewerben möchte, hat dazu noch mit Lebenslauf und Motivationsschreiben bis 17. Mai Gelegenheit. Es folgt die Einladung zum schriftlichen Aufnahmeverfahren am 20. Mai, das aus seinem Wissenstest und dem Verfassen eines Kommentars besteht. Am 29. Mai findet ein Hearing statt.
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