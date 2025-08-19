Medientalente starten mit Journalismusakademie

Auch heuer haben sich wieder zahlreiche junge Menschen für den vom BFI Tirol organisierten Lehrgang beworben. Von den rund 50 Bewerberinnen und Bewerbern haben sich schließlich zwölf Frauen und Männer im Rahmen eines Aufnahmeverfahrens qualifiziert und werden bis 19. September in die Grundlagen journalistischer Techniken für Print, Online, Radio und TV eingeführt. Auch PR und Medienkommunikation, Medienrecht und Medienethik sind wichtige Bestandteile der Ausbildung. Nach dem Lehrgang gibt es die Möglichkeit, sechsmonatige Praktika in Tiroler Redaktionen und Pressestellen zu absolvieren.

„Das große Interesse am Lehrgang freut mich sehr und auch die Tatsache, dass über die Jahre so viele Absolventen nach der Akademie in der Medienbranche Fuß fassen konnten“, sagt Lehrgangsleiter Ronald Zecha. Der Grundlehrgang der Tiroler Journalismusakademie dauert fünf Wochen.