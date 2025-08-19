Vorteilswelt
Fünfwöchiger Lehrgang

Medientalente starten mit Journalismusakademie

Tirol
19.08.2025 18:00
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Lehrgangsleiter Ronald Zecha (li.) und ...
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Lehrgangsleiter Ronald Zecha (li.) und BFI-Geschäftsführer Othmar Tamerl (re.).(Bild: Birbaumer Christof)

In Innsbruck hat am Montag der 13. Lehrgang der Tiroler Journalismusakademie begonnen. Die Ausbildung öffnet den Absolventen Türen in die wichtigsten Medienhäuser des Landes.

Die Tiroler Journalismusakademie ist ins 13. Jahr gestartet. Die wichtigsten Medienhäuser des Landes – darunter die „Tiroler Krone“ – sowie sozialpartnerschaftliche Institutionen ermöglichen diese Ausbildung, bei der die Teilnehmer von erfahrenen Journalisten und anderen Praktikern lernen.

Viele Absolventen der Journalismusakademie konnten nach der Ausbildung in der Medienbranche Fuß fassen. 

Ronald Zecha, Lehrgangsleiter

Auch heuer haben sich wieder zahlreiche junge Menschen für den vom BFI Tirol organisierten Lehrgang beworben. Von den rund 50 Bewerberinnen und Bewerbern haben sich schließlich zwölf Frauen und Männer im Rahmen eines Aufnahmeverfahrens qualifiziert und werden bis 19. September in die Grundlagen journalistischer Techniken für Print, Online, Radio und TV eingeführt. Auch PR und Medienkommunikation, Medienrecht und Medienethik sind wichtige Bestandteile der Ausbildung. Nach dem Lehrgang gibt es die Möglichkeit, sechsmonatige Praktika in Tiroler Redaktionen und Pressestellen zu absolvieren.

„Das große Interesse am Lehrgang freut mich sehr und auch die Tatsache, dass über die Jahre so viele Absolventen nach der Akademie in der Medienbranche Fuß fassen konnten“, sagt Lehrgangsleiter Ronald Zecha. Der Grundlehrgang der Tiroler Journalismusakademie dauert fünf Wochen.

