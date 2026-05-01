Graz: Jugendliche krachten mit Moped gegen Auto

Gegen 17.30 Uhr am späten Donnerstagnachmittag war ein 34-jähriger Grazer mit seinem Pkw auf der Brockmanngasse im Grazer Bezirk Jakomini in südlicher Richtung unterwegs. Bei der Kreuzung Brockmanngasse und Kopernikusgasse fuhr der Mann geradeaus weiter. Zwei Jugendliche dürften das Fahrzeug jedoch übersehen haben und krachten mit ihrem Moped in die rechte vordere Seite des Autos.