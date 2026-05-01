Graz: Jugendliche krachten mit Moped gegen Auto

Am Donnerstag kam es in Graz zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Moped. Ein 15-Jähriger erlitt dabei schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden.
Gegen 17.30 Uhr am späten Donnerstagnachmittag war ein 34-jähriger Grazer mit seinem Pkw auf der Brockmanngasse im Grazer Bezirk Jakomini in südlicher Richtung unterwegs. Bei der Kreuzung Brockmanngasse und Kopernikusgasse fuhr der Mann geradeaus weiter. Zwei Jugendliche dürften das Fahrzeug jedoch übersehen haben und krachten mit ihrem Moped in die rechte vordere Seite des Autos.
Der 15-jährige Lenker erlitt dabei schwere Verletzungen, sein 14-jähriger Beifahrer wurde unbestimmten Grades verletzt. Beide mussten in die Kinderchirurgie des LKH Graz gebracht werden. Ein Alkoholtest mit beiden Fahrzeuglenkern verlief negativ.
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