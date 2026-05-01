Wein- und Obstbau: Tradition trifft Zukunft

Mit Wein- und Obstausbildung die Landwirtschaft Niederösterreichs zukunftsfit machen. In Krems startet im Herbst das zur Region passende Bildungsprogramm...
Die Landwirtschaftliche Fachschule Krems – auch Weinbauschule genannt - bietet ab Herbst im Rahmen der Bauern- und Bäuerinnenschule eine berufsbegleitende Ausbildung zum Facharbeiter in den Bereichen Weinbau und Kellerwirtschaft sowie Obstbau und Obstverarbeitung an.
Der Lehrgang dauert eineinhalb Jahre, umfasst 500 Stunden und findet als Abendkurs statt. Also ideal für alle, die ihre Qualifikation im zweiten Bildungsweg nachholen möchten.
Kremser Weinland als idealer Boden
„Mit der Bauern- und Bäuerinnenschule schaffen wir ein praxisnahes Angebot, das exakt auf die Bedürfnisse unserer Region zugeschnitten ist. Weinbau, Kellerwirtschaft, Obstbau und Obstverarbeitung sind Kernkompetenzen, für die das Kremser Weinland idealer Boden ist“, betont Direktor Dieter Faltl.
Das Angebot richtet sich an Betriebsführer ebenso wie an Partner, künftige Betriebsübernehmer und Mitarbeiter von Betrieben und Kellereien, die bisher keine Möglichkeit einer landwirtschaftlichen. Grundausbildung hatten.
„Krone“-Tipp: Für Interessierte findet am Donnerstag, 11. Juni, ein Informationsabend an der Wein- und Obstbauschule Krems statt, Beginn ist um 18 Uhr.
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