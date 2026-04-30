Mit diesen Traditionen startet Tirol in den Mai

Steht der Baum, ist die Sache noch nicht vorbei. Denn bis zum Morgen des 1. Mai darf er nicht gestohlen oder angesägt wird. In vielen Gemeinden harren Bewacherinnen und Bewacher dafür die ganze Nacht am Lagerfeuer neben dem Baum aus. Aufmerksamkeit ist auch zuvor geboten: Es soll schon vorgekommen sein, dass Bäume zu Schaden kamen, als sie noch im Wald lagen, dass Kränze gestohlen wurden oder das Loch, in dem der Maibaum stehen sollte, zugeschüttet wurde – eine Blamage für den geschassten Ort, ein Triumph für jene, denen der Coup gelang.