„Kinder schon im Krabbel-Alter vor Sonne schützen“

Mittagssonne am gefährlichsten

Als Warnsystem gilt die sogenannte „ABCD“-Regel: asymmetrische Form, unscharfe Begrenzung, unterschiedliche Farben und ein Durchmesser von mehr als fünf Millimetern sind ein Alarmsignal. Wichtigste Regel: pralle Mittagssonne besonders zwischen 11 und 14 Uhr meiden. „Wenn der eigene Schatten kürzer ist als man selbst, ist die UV-Belastung besonders hoch, Kopfbedeckung und ausreichender Sonnenschutz sind dann unverzichtbar“, so Trautinger.