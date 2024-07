Baerbock beeindruckte mit ungeahnten Fähigkeiten

Und das alles andere als schlecht – so legte die Ministerin auf Socken Vorwärts- und Rückwärtssalti hin. Weitsprung-Weltrekordhalter Markus Rehm (35) turnte vor, Baerbock (43) nach. Was viele nicht wissen: 1999 hat die Außenministerin Bronze bei den Deutschen Meisterschaften in der Disziplin Doppelminitramp geholt. In ihrem Büro steht auch heute noch ein Mini-Trampolin, das sie gelegentlich benutzt.