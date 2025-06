Ex-Weltcupläufer will jetzt die Eliteliga rocken

Prominente Verstärkung im Anflug

Mit Flatz, dem Sohn von Rankweil-Legende Frank Flatz, war der Sportchef der Egger schon vor längerem einig. Der Wechsel von Dorner mutet ein wenig ungewöhnlich an, weil die beiden Nachbarn Egg und Andelsbuch miteinander kooperieren. „Thomas wollte unbedingt zu uns kommen. Er ist ein Sportler durch und durch und will immer höher hinaus. Jetzt will der Ex-Skirennläufer wissen, ob er auch in der Eliteliga mithalten kann“, so Lang. Ansonsten bleibt der Kader zusammen, Neo-Trainer Rene Fink übernimmt also eine funktionierende Truppe.