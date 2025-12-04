Vorteilswelt
Dramatischer Anstieg

Verloren in digitaler Welt: Junge immer einsamer

Österreich
04.12.2025 16:56
Immer mehr Jugendliche fühlen sich einsam.
Immer mehr Jugendliche fühlen sich einsam.(Bild: tokyosoo - stock.adobe.com)

Die Zahl der jungen Menschen im Land, die sich einsam fühlen, steigt deutlich an – besonders in der Weihnachtszeit wird das oft spürbar. Laut der Notrufnummer 147 von Rat auf Draht stiegen die Beratungsgespräche von Jänner bis November 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 37,4 Prozent. Allein 202 Gespräche drehten sich in diesem Zeitraum um das Thema Einsamkeit.

Besonders betroffen sind Jugendliche und junge Erwachsene: Auf die 16- bis 18-Jährigen entfielen rund 42 Prozent der Beratungen, auf die 19- bis 24-Jährigen etwa 43 Prozent.

„Einsamkeit ist ein sehr subjektives und persönliches Phänomen. Es ist das unangenehme, schmerzhafte Empfinden, keine oder unzureichende soziale Verbindungen und Beziehungen zu haben – auch, wenn man von Menschen umgeben ist“, erklärte Birgit Satke, Leiterin des Beratungsteams von Rat auf Draht, in einer Aussendung am Donnerstag.

Digitalisierung kann persönlichen Kontakt nicht ersetzen
Obwohl Smartphones, Social Media und Messengerdienste die Kommunikation erleichtern, können sie persönlichen Kontakt nicht ersetzen. Gerade in der Weihnachtszeit verstärke sich das Gefühl der Einsamkeit bei jungen Menschen zusätzlich.

In den Beratungsgesprächen werde gemeinsam mit den Anruferinnen und Anrufern ergründet, welche Ursachen und Auslöser hinter der Einsamkeit stehen, und es werden Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt. Satke riet zudem: „Wenn das Gefühl der Einsamkeit sehr belastend ist und über längere Zeit anhält, sollte professionelle Hilfe in Anspruch genommen werden.“

