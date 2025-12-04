Verloren in digitaler Welt: Junge immer einsamer

Die Zahl der jungen Menschen im Land, die sich einsam fühlen, steigt deutlich an – besonders in der Weihnachtszeit wird das oft spürbar. Laut der Notrufnummer 147 von Rat auf Draht stiegen die Beratungsgespräche von Jänner bis November 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 37,4 Prozent. Allein 202 Gespräche drehten sich in diesem Zeitraum um das Thema Einsamkeit.