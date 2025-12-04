Verloren in digitaler Welt: Junge immer einsamer

Die Zahl der jungen Menschen im Land, die sich einsam fühlen, steigt deutlich an – besonders in der Weihnachtszeit wird das oft spürbar. Laut der Notrufnummer 147 von Rat auf Draht stiegen die Beratungsgespräche von Jänner bis November 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 37,4 Prozent. Allein 202 Gespräche drehten sich in diesem Zeitraum um das Thema Einsamkeit.
Besonders betroffen sind Jugendliche und junge Erwachsene: Auf die 16- bis 18-Jährigen entfielen rund 42 Prozent der Beratungen, auf die 19- bis 24-Jährigen etwa 43 Prozent.
„Einsamkeit ist ein sehr subjektives und persönliches Phänomen. Es ist das unangenehme, schmerzhafte Empfinden, keine oder unzureichende soziale Verbindungen und Beziehungen zu haben – auch, wenn man von Menschen umgeben ist“, erklärte Birgit Satke, Leiterin des Beratungsteams von Rat auf Draht, in einer Aussendung am Donnerstag.
Digitalisierung kann persönlichen Kontakt nicht ersetzen
Obwohl Smartphones, Social Media und Messengerdienste die Kommunikation erleichtern, können sie persönlichen Kontakt nicht ersetzen. Gerade in der Weihnachtszeit verstärke sich das Gefühl der Einsamkeit bei jungen Menschen zusätzlich.
In den Beratungsgesprächen werde gemeinsam mit den Anruferinnen und Anrufern ergründet, welche Ursachen und Auslöser hinter der Einsamkeit stehen, und es werden Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt. Satke riet zudem: „Wenn das Gefühl der Einsamkeit sehr belastend ist und über längere Zeit anhält, sollte professionelle Hilfe in Anspruch genommen werden.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.