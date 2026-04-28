Tischler mit Hingabe: „Leben von Mundpropaganda“

Werkstatt ist zu klein geworden

Und das Konzept scheint zu gut anzukommen: „2019 haben wir eine Halle dazugebaut, jetzt ist die Werkstatt schon wieder zu klein geworden.“ Heuer oder im nächsten Jahr ist eine Erweiterung geplant. Auch der Nachwuchs steht bereits in den Startlöchern: „Mein Sohnemann geht noch in die Schule, wird aber vielleicht später die Tischlerlehre machen und den Betrieb übernehmen“, sagt Poßnitz-Reiterer.