Tischler mit Hingabe: „Leben von Mundpropaganda“

Möbeldesign Poßnitz wurde von der SFG zum Unternehmen des Monats ernannt. Der Familienbetrieb aus Gleinstätten hat sich mit individuellen Lösungen und persönlicher Beratung einen Namen gemacht.
Für Harald Poßnitz-Reiterer steht die Kundschaft an erster Stelle. Sein Anspruch: „Der Kunde soll keinen weiteren Ansprechpartner brauchen. Wir kümmern uns um alles – mit Komplettlösungen vom Fußboden bis zum Vorhang.“ Mit dieser Herangehensweise hat sich Möbeldesign Poßnitz aus Gleinstätten in den vergangenen 25 Jahren einen Namen gemacht. „Wir leben stark von der Mundpropaganda“, sagt der 48-jährige Geschäftsführer.
Er hat die Firma im Jahr 2000 als Ein-Mann-Betrieb gegründet. Für seinen Traum einer eigenen Tischlerei gab er sogar seine Landwirtschaft auf. Nach einem Jahr konnte er seinen ersten Mitarbeiter aufnehmen, heute zählen neun Personen zum Betrieb, unter ihnen er und seine Ehefrau Michaela Reiterer. Sie alle bekamen nun den Titel „Unternehmen des Monats“ von der Steirischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft verliehen.
Gefertigt werden Lösungen für private Wohnbereiche, aber auch Gasthäuser, Büros oder Bankfilialen. Mittels 3D-Planung erstellen er und sein Team präzise Modelle, ehe sie Hand anlegen. In Küchen werden etwa Elektrogeräte oder Steinplatten integriert. „Mich fasziniert das Kreative an dem Beruf, es ist jeden Tag etwas Neues“, sagt Poßnitz-Reiterer.
Werkstatt ist zu klein geworden
Und das Konzept scheint zu gut anzukommen: „2019 haben wir eine Halle dazugebaut, jetzt ist die Werkstatt schon wieder zu klein geworden.“ Heuer oder im nächsten Jahr ist eine Erweiterung geplant. Auch der Nachwuchs steht bereits in den Startlöchern: „Mein Sohnemann geht noch in die Schule, wird aber vielleicht später die Tischlerlehre machen und den Betrieb übernehmen“, sagt Poßnitz-Reiterer.
Die SFG stellt monatlich drei Kandidaten für das Unternehmen des Monats zur Wahl. Diese stellen sich in einem Video vor. Auf unternehmen-des-monats.at kann dann jeder abstimmen.
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