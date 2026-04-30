Saisonstart im Mai für alle Eisenbahn-Fans

Am 1. Mai „dampfen“ der Reblaus Express und die Schneebergbahn wieder in die neue Saison und gewähren auf ihren Fahrten wunderschöne Ausblicke.
Der Reblaus Express, der nostaligsche Wein- und Genusszug, ist wieder unterwegs! Er verbindet das Weinviertel mit dem Waldviertel und schafft unvergessliche Erlebnisse. Am 1. Mai, 2. Mai und 3. Mai fahren zusätzliche Abendzüge und mit an Bord ist auch der Heurigenwaggon. Winzer aus der Region verwöhnen die Fahrgäste mit kulinarischen Schmankerln, Erfrischungen und besten Weinen und machen damit die Zugfahrt zu einem richtigen Highlight für das verlängerte Wochenende.
Am 3. Mai hat der Reblaus Express übrigens „Geburtstag“! Seit 25 Jahren „schnauft“ der Zug durch die wunderschöne Landschaft und zaubert Freudestrahlen in die Gesichter seiner Gäste. An seinem Jubiläumstag warten Musik, Nostalgie und viel Geselligkeit auf die Besucher und Passagiere.
Infos und Buchung unter www.reblausexpress.at
Ebenfalls ab 1. Mai knattert die traditionsreiche Zahnradbahn auf den Schneeberg, den höchsten Berg Niederösterreichs. Der Nostalgie Dampfzug bietet ein Reiseerlebnis wie anno dazumal. In der neuen Saison gibt es für wanderbegeisterte Morgenmenschen besondere Highlights, um die Morgenstimmung auf dem Schneeberg so richtig einzufangen. Mit dem „Early-Bird-Ticket“ und dem Kombi-Angebot „Alpine Sunrise“ lassen sich spektakuläre Sonnenaufgänge mit einem einmaligen Fernblick genießen.
Auch hier finden Sie Infos und Buchungen online, unter www.schneebergbahn.at sind Sie dabei!
Das lange Wochenende kann also kommen!
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