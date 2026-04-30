Saisonstart im Mai für alle Eisenbahn-Fans

Der Reblaus Express, der nostaligsche Wein- und Genusszug, ist wieder unterwegs! Er verbindet das Weinviertel mit dem Waldviertel und schafft unvergessliche Erlebnisse. Am 1. Mai, 2. Mai und 3. Mai fahren zusätzliche Abendzüge und mit an Bord ist auch der Heurigenwaggon. Winzer aus der Region verwöhnen die Fahrgäste mit kulinarischen Schmankerln, Erfrischungen und besten Weinen und machen damit die Zugfahrt zu einem richtigen Highlight für das verlängerte Wochenende.