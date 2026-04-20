Dachdecker mit 26 Mitarbeitern ist insolvent

Die Baubranche schwächelt weiter. Die Herischko Dach GmbH mit Sitz in Bad Schwanberg hat am Montag Insolvenz angemeldet. 26 Dienstnehmer verlieren ihren Job, weil eine Fortführung des Unternehmens nicht geplant ist.
Der im Jahr 2020 gegründete Dachdecker- und Spenglerbetrieb mit Sitz im steirischen Bad Schwanberg beschäftigt 26 Dienstnehmer. Wie der Alpenländische Kreditorenverband mitteilt, gibt es 928.000 Euro Schulden und 565.000 Euro Vermögen.
Als Grund für die Insolvenz nennt man die gestiegenen Kosten für Material und Dienstnehmer, weshalb ursprüngliche Kalkulationen nicht gehalten hätten und man Verluste machte. Andere Projekte wurden abgesagt oder verschoben.
Das Unternehmen wird geschlossen werden. Eine Sanierung ist nicht möglich.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.