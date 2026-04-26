Der Impro-Montag in Graz steigt bald zum 1000. Mal

Das Publikum kommt heute mehr denn je

Und das lockt auch bis heute das Publikum an: „Nach Corona hatten wir Angst, dass die Leute nicht mehr kommen würden. Und es hat auch gedauert. Aktuell kommt das Publikum aber mehr denn je. Man merkt eine große Sehnsucht, Abende zu erleben, die einzigartig sind und nur im Moment existieren.“ Und so plant das TiB für die 1000. Montags-Show auch groß: So gut wie das ganze Ensemble ist im Einsatz, es gibt eine Live-Band und eine prominente Moderation. „Wenn wir genug Tickets verkaufen, gehen wir sogar auf die große Bühne“, freut sich Holzer.