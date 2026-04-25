30-Jähriger geriet mit Fuß unter Gabelstapler

Am Freitag geriet im Bezirk Deutschlandsberg ein Mann mit seinem Fuß unter einen Gabelstapler. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde in das UKH Graz gebracht.
Freitagabend war ein 47-Jähriger aus dem Bezirk Deutschlandsberg in St. Martin im Sulmtal gegen 22 Uhr damit beschäftigt, einen Zwangsmischer mit einem Gabelstapler zu bedienen. Ein 30-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz unterstützte ihn bei der Arbeit.
Als der 47-Jährige den Gabelstapler absenkte, befand sich der Fuß seines Kollegen darunter. Der Mann dürfte das nicht bemerkt haben. Der 30-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde in das UKH Graz gebracht.
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