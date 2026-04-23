Opfer (19) nach Raubüberfall in Graz festgenommen

Nach einem versuchten schweren Raub am Montag in Graz wurde nicht nur die mit einem Schlagringmesser bewaffnete Angreiferin (30), sondern auch ihr Opfer (19) festgenommen.
Wilde Szenen spielten sich am späten Montagabend in der Grazer Lazarettgasse ab: Eine Grazerin (30) attackierte einen 19-Jährigen mit einem Schlagringmesser und versuchte, ihm die Umhängetasche zu entreißen. Es kam zu einem Gerangel, bei dem der junge Mann an der linken Hand leichte Schnittverletzungen erlitt. Er wurde ins UKH Graz gebracht.
Zwei Festnahmen
Kurz darauf wurde die 30-Jährige von der Polizei in der Nähe des Tatorts verhaftet. Doch nicht nur für sie klickten die Handschellen: Wie sich herausstellte, hatte sich der 19-Jährige wegen Drogenhandels schuldig gemacht, das ging aus früheren Ermittlungen hervor. Beide wurden in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.
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