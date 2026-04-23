Opfer (19) nach Raubüberfall in Graz festgenommen

Zwei Festnahmen

Kurz darauf wurde die 30-Jährige von der Polizei in der Nähe des Tatorts verhaftet. Doch nicht nur für sie klickten die Handschellen: Wie sich herausstellte, hatte sich der 19-Jährige wegen Drogenhandels schuldig gemacht, das ging aus früheren Ermittlungen hervor. Beide wurden in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.