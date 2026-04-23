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„Tatort“ in Wien: „Es ist ein Neuanfang“

Unterhaltung
23.04.2026 06:00
Das neue Wiener „Tatort“-Ermittlerpaar: Miriam Fussenegger spielt Charlotte „Charly“ Hahn, ...
Das neue Wiener „Tatort“-Ermittlerpaar: Miriam Fussenegger spielt Charlotte „Charly“ Hahn, Laurence Rupp den raubeinigen Alex Maleky.(Bild: Petro Domenigg)
Porträt von Robert Fröwein
Von Robert Fröwein

Eine neue Ära für den Wiener „Tatort“ – im Gemeindebau wird gerade die erste Episode mit dem neuen Ermittlungsduo Laurence Rupp und Miriam Fussenegger gedreht. Die „Krone“ war vor Ort mit dabei und sprach mit dem neuen Ermittlerduo, das ab 2027 im Fernsehen zu sehen sein wird.

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Eines vorweg: Weder Laurence Rupp noch Miriam Fussenegger sitzen für gewöhnlich Sonntagabend im Patschenkino, um „Tatort“ zu schauen, als neues Wiener Kommissarsduo Alex Maleky und Charlotte „Charley“ Hahn drehen sie trotzdem gerade den Premierenfilm „Krähen im Hof“ und folgen damit ab 2027 dem etablierten Duo Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) nach.

Die beiden neuen Hauptdarsteller haben schon zusammen die Schauspielschule besucht und können sich sehr gut riechen, wie Rupp im Interview betont: „Den Kennenlern-Prozess haben wir gleich übersprungen. Wir mochten uns damals und dazwischen und hatten immer wieder Kontakt miteinander.“ Der Wiener hat sich längst bei Streamern und im Autorenkino einen Namen gemacht, dementsprechend hat er bei der „Tatort“-Rolle etwas überlegt. „Es ist aber nicht mehr so wie früher, wo man entweder im Theater oder im Film war. Diese Kategorisierungen sind vorbei.“

Derzeit wird die erste Episode des neuen „Tatort“-Wien-Teams im Wiener Gemeindebau gedreht.
Derzeit wird die erste Episode des neuen „Tatort“-Wien-Teams im Wiener Gemeindebau gedreht.(Bild: Petro Domenigg)

Als Maleky spielt Rupp einen schlitzohrigen Ur-Wiener aus Simmering, den es auch auf die andere Seite des Gesetzes hätte verschlagen können. Seine jüngere Halbschwester Hahn ist ihm vorgesetzt, was manchmal auch zu Friktionen zwischen den beiden führt. „Der ältere Bruder will sich halt nichts von der kleinen Schwester sagen lassen“, so Fussenegger. Den großen „Tatort“-Drucks seitens der Öffentlichkeit will sie nicht zu nah an sich heranlassen. „Es gibt großes Interesse und viel Aufmerksamkeit, aber wir füllen keine Fußstapfen – es ist ein Neubeginn. Mich hat überrascht, dass Eisner und Fellner überhaupt aufhören können“, fügt sie lachend hinzu.

Was bei den Dreharbeiten spürbar ist: Mit dem jungen Duo kommt ein ganz frischer Wind in den Wiener „Tatort“.

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