„Tatort“ in Wien: „Es ist ein Neuanfang“

Als Maleky spielt Rupp einen schlitzohrigen Ur-Wiener aus Simmering, den es auch auf die andere Seite des Gesetzes hätte verschlagen können. Seine jüngere Halbschwester Hahn ist ihm vorgesetzt, was manchmal auch zu Friktionen zwischen den beiden führt. „Der ältere Bruder will sich halt nichts von der kleinen Schwester sagen lassen“, so Fussenegger. Den großen „Tatort“-Drucks seitens der Öffentlichkeit will sie nicht zu nah an sich heranlassen. „Es gibt großes Interesse und viel Aufmerksamkeit, aber wir füllen keine Fußstapfen – es ist ein Neubeginn. Mich hat überrascht, dass Eisner und Fellner überhaupt aufhören können“, fügt sie lachend hinzu.