Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gespräche um Standort

Hebt Notarztheli der ARA bald auch in Brixen ab?

Tirol
22.10.2025 07:00
Der RK-2 in Reutte ist mit Seilwinde ausgerüstet und fliegt auch nach Sonnenuntergang.
Der RK-2 in Reutte ist mit Seilwinde ausgerüstet und fliegt auch nach Sonnenuntergang.(Bild: ARA Flugrettung)

Bürgermeister Andreas Brugger aus Brixen im Thale (Tiroler Bezirk Kitzbühel) und Geschäftsführer Thomas Jank von der ARA-Flugrettung bestätigen erste Sondierungsgespräche zwischen Gemeinde und ARA.

0 Kommentare

Es handle sich noch um ein zartes Pflänzchen, betonte der Brixener Bürgermeister Andreas Brugger im Gespräch mit der „Tiroler Krone“. Man befinde sich derzeit in der „Anbahnungsphase“. Er meint damit Überlegungen, dass die ARA-Flugrettung, die derzeit in Tirol mit dem Notarzthubschrauber RK-2 in Reutte stationiert ist, einen weiteren Stützpunkt eben in Brixen im Thale errichtet.

Sehr hohe Hubschrauberdichte
Freilich – die Dichte an Notarzthelis in Tirol ist jetzt schon außergewöhnlich hoch. Nicht zuletzt deshalb steht Brugger in der Angelegenheit auch im Austausch mit dem Land Tirol. „Und es laufen gemeindeintern Gespräche“, sagt er.

Zitat Icon

Es handelt sich noch um ein zartes Pflänzchen. Von einer Entscheidung sind wir weit entfernt.

Andreas Brugger, Bürgermeister Brixen im Thale

Lärmbelastung für Anrainer
Dass der Stützpunkt für einen Hubschrauber Lärmbelastungen für die Bevölkerung bedeutet, weiß Brugger. „Wir müssen alle Aspekte abwägen“, betont er. Für den Heliport infrage käme ein Bereich an der Ortsgrenze zu Kirchberg.

Treffen in Brixen
Am Mittwoch finden Gespräche zwischen der ARA-Flugrettung und der Gemeinde in Brixen statt. „Wir lassen uns von der ARA ihr Konzept vorstellen“, sagt Brugger.

Zitat Icon

Wenn die ARA einen Beitrag leisten kann, die notärztliche Versorgung aus der Luft in der Region weiter zu verbessern, dann sind wir gesprächsbereit.

Thomas Jank, GF ARA Flugrettung

Bild: Tomas Kika

ARA ist gesprächsbereit
Thomas Jank, Geschäftsführer der ARA-Flugrettung, bestätigt die Sondierungen im Gespräch mit der „Krone“: „Wenn die ARA einen Beitrag leisten kann, die notärztliche Versorgung aus der Luft in der Region weiter zu verbessern, dann sind wir gesprächsbereit.“

Keine baldige Entscheidung
So schnell wird freilich kein Heli in Brixen starten. Brugger: „Von einer Entscheidung sind wir noch weit entfernt.“

Porträt von Peter Freiberger
Peter Freiberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Newsletter
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
142.197 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Wien
Stauchaos auf Tangente: „Noch nie so was erlebt“
92.458 mal gelesen
Wer die Tangente kennt, ist Stau gewohnt – aber nicht in dem Ausmaß und schon gar nicht an einem ...
Oberösterreich
„Sah keinen Sinn mehr in der Sterne-Gastronomie“
89.421 mal gelesen
Krone Plus Logo
Im Bistro „Genussviertel“ wird nachhaltig und kulinarisch hochwertig gekocht – mit dem, was in ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf