Hebt Notarztheli der ARA bald auch in Brixen ab?

Es handle sich noch um ein zartes Pflänzchen, betonte der Brixener Bürgermeister Andreas Brugger im Gespräch mit der „Tiroler Krone“. Man befinde sich derzeit in der „Anbahnungsphase“. Er meint damit Überlegungen, dass die ARA-Flugrettung, die derzeit in Tirol mit dem Notarzthubschrauber RK-2 in Reutte stationiert ist, einen weiteren Stützpunkt eben in Brixen im Thale errichtet.