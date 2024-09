Spektakulärer Nachteinsatz: Trio aus Wand geflogen

Von Salzburg in den „Koasa“

Nach dem erfolgreichen Rettungseinsatz in Hüttschlag flog der RK-2 daher Richtung Wilder Kaiser. „Wir tankten noch am Stützpunkt des C 4 in Reith auf und bereiteten dann die Rettungsaktion für die drei Deutschen am Kopftörlgrat vor, die sich in steilstem Gelände befanden“, erzählt Graf.