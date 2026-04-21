ORF im Trudeln | Nicht wegducken

Nicht wegducken. Die Politik jedoch versucht sich in der Causa ORF wegzuducken – dieses Eindrucks können sich Beobachter nicht erwehren. Nun äußert sich Bundeskanzler Stocker in der „Krone“ und lässt dabei keine Zweifel, dass er mit der bisherigen Aufarbeitung der Umstände des Abgangs von Weißmann mit Quasi-Freispruch und der dennoch erfolgten Kündigung des Generaldirektors nicht zufrieden ist. Er fordert eine Aufarbeitung und sagt: „Die Vorgänge, was den ORF betrifft, besorgen mich sehr. Aufklärung und Transparenz sind notwendig.“ Das schließt wohl auch den schwer in die Kritik geratenen Stiftungsrat mit ein. Eine Prüfung der Vorgänge durch eine Kommission wie seinerzeit im Fall des damaligen niederösterreichischen ORF-Landesdirektors Robert Ziegler könnte für den Bundeskanzler ein Modell sein. Nein, wegducken kann sich weder der ORF noch die Politik.