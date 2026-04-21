Bad Radkersburg: Startschuss für den Thermen-Umbau

Am Dienstag wurden erste Details präsentiert, die vorerst auf dem Teller sichtbar werden. Heuer wird die SB-Gastronomie zur „kulinarischen Erlebniswelt“, die baulich besser in den Bade-Bereich integriert sein und mit modern aufgetischten regionalen Schmankerln punkten soll. Dafür bleibt die Therme Anfang Juni für vier Tage geschlossen.