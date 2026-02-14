Klimaticket-Verteuerung brachte Verkaufsrückgang

Die im Vorjahr erfolgte Preissteigerung beim Klimaticket hat sich wenig überraschend in den Absatzzahlen der Öffi-Netzkarte niedergeschlagen.
Wie aus einer Anfragebeantwortung von Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) an die Grünen hervorgeht, sank die Zahl der aktiven österreichweit gültigen Tickets im Zeitraum Ende 2024 bis Ende November 2025 um rund zwei Prozent, während es im Jahr zuvor noch einen Zuwachs um 22 Prozent gegeben hatte.
Insgesamt ist der Preis des Tickets seit 2021 um 27,9 Prozent gestiegen. Dennoch sei im Vorjahr, dem Jahr der ersten Erhöhungen, die Behalterate ziemlich konstant geblieben, die Zahl der Verkäufe an Neukunden sei hingegen leicht zurückgegangen, so das Ministerium. In absoluten Zahlen gab es Ende 2023 exakt 266.162 aktive österreichweite Klimatickets, Ende 2024 dann 326.315. Bis Ende November 2025 sank die Zahl auf 319.792.
„Scharfer Knick“
Dramatischer als der Minister sehen die Grünen die Entwicklung, unter deren Regierungsbeteiligung das Ticket eingeführt worden war. In einer Stellungnahme sprachen sie von einem "scharfen Knick" und einem "klaren Minus". Die Regierung habe mit den "exorbitanten Preiserhöhungen" die Kunden vertrieben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.