„Kunden vertrieben“

Klimaticket-Verteuerung brachte Verkaufsrückgang

Österreich
14.02.2026 06:41
In absoluten Zahlen gab es Ende November 319.792 Klimatickets.
In absoluten Zahlen gab es Ende November 319.792 Klimatickets.(Bild: P. Huber)
Von krone.at

Die im Vorjahr erfolgte Preissteigerung beim Klimaticket hat sich wenig überraschend in den Absatzzahlen der Öffi-Netzkarte niedergeschlagen. 

Wie aus einer Anfragebeantwortung von Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) an die Grünen hervorgeht, sank die Zahl der aktiven österreichweit gültigen Tickets im Zeitraum Ende 2024 bis Ende November 2025 um rund zwei Prozent, während es im Jahr zuvor noch einen Zuwachs um 22 Prozent gegeben hatte.

Insgesamt ist der Preis des Tickets seit 2021 um 27,9 Prozent gestiegen. Dennoch sei im Vorjahr, dem Jahr der ersten Erhöhungen, die Behalterate ziemlich konstant geblieben, die Zahl der Verkäufe an Neukunden sei hingegen leicht zurückgegangen, so das Ministerium. In absoluten Zahlen gab es Ende 2023 exakt 266.162 aktive österreichweite Klimatickets, Ende 2024 dann 326.315. Bis Ende November 2025 sank die Zahl auf 319.792.

„Scharfer Knick“
Dramatischer als der Minister sehen die Grünen die Entwicklung, unter deren Regierungsbeteiligung das Ticket eingeführt worden war. In einer Stellungnahme sprachen sie von einem "scharfen Knick" und einem "klaren Minus". Die Regierung habe mit den "exorbitanten Preiserhöhungen" die Kunden vertrieben.

Preisentwicklung
Von 1095 auf 1400 Euro
  • Das österreichische Klimaticket war mit 1. Jänner sowie 1. August 2025 verteuert worden.
  • Der Preis stieg von 1095 auf 1179,30 und dann 1300 Euro. Begründet wurde dies mit der Budgetknappheit des Bundes und der starken Teuerung.
  • Mit Jahresbeginn 2026 gab es eine weitere Steigerung auf nunmehr 1400 Euro pro Jahr - was in den von Hanke genannten Verkaufszahlen noch gar nicht berücksichtigt ist.
Österreich
14.02.2026 06:41
„Kunden vertrieben“
