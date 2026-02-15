Gegen den Trend: Graz hat neuen Klimaticket-Rekord

Schwentner sieht eingeschlagenen Weg bestätigt

Die Stadt fördert das steirische Klimaticket für alle Personen mit Hauptwohnsitz in der Landeshauptstadt mit 100 Euro (bei Jugendlichen und Senioren sind es 75 Euro). Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) sieht in den hohen Absatzzahlen eine Bestätigung des eingeschlagenen Wegs: „Wenn das Angebot stimmt, steigen die Menschen gerne um.“ Auch die Holding-Vorstände Gert Heigl und Mark Perz verweisen auf die laufenden Investitionen in den öffentlichen Verkehr, etwa die neue Innenstadtlinie über die Neutorgasse, den zweigleisigen Ausbau der Linie 1 und die neuen Flexity-Straßenbahnen, die bald im Einsatz sein werden.