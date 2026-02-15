Gegen den Trend: Graz hat neuen Klimaticket-Rekord

Entgegen dem Österreich-Trend stieg 2025 der Verkauf des Klimatickets in der steirischen Landeshauptstadt Graz. Das hat wohl auch damit zu tun, dass die Stadt jedes Ticket großzügig fördert.
Österreichweit wurden im Vorjahr um gut zwei Prozent weniger Klimatickets verkauft (nach einem Plus von 22 Prozent im Jahr 2024). Ein Mitgrund dafür dürften die gestiegenen Preise gewesen sein. Auch heuer ging der Tarif für das Österreich-Ticket nochmals kräftig in die Höhe.
Anders ist die Bilanz für 2025 in Graz: Laut der zuständigen Holding Graz wurden 93.084 Klimatickets verkauft – das ist ein Plus von 3,3 Prozent und ein neuer Bestwert. Die stärksten Monate waren September, Oktober und Jänner. Der Umsatz aus dem Verkauf der Klimatickets stieg auf 43,7 Millionen Euro (plus 7,9 Prozent).
Schwentner sieht eingeschlagenen Weg bestätigt
Die Stadt fördert das steirische Klimaticket für alle Personen mit Hauptwohnsitz in der Landeshauptstadt mit 100 Euro (bei Jugendlichen und Senioren sind es 75 Euro). Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) sieht in den hohen Absatzzahlen eine Bestätigung des eingeschlagenen Wegs: „Wenn das Angebot stimmt, steigen die Menschen gerne um.“ Auch die Holding-Vorstände Gert Heigl und Mark Perz verweisen auf die laufenden Investitionen in den öffentlichen Verkehr, etwa die neue Innenstadtlinie über die Neutorgasse, den zweigleisigen Ausbau der Linie 1 und die neuen Flexity-Straßenbahnen, die bald im Einsatz sein werden.
Übrigens: Schon ein Viertel der Öffi-Tickets wird in Graz über die App „GrazMobil“ gekauft. Digitale Vertriebskanäle gewinnen also an Bedeutung. Die meisten Fahrkarten werden aber nach wie vor am Automaten erworben.
