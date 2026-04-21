Kremser Stadtbus mit einem neuen Fahrgast-Rekord

Im Schnitt nutzte damit jeder Kremser mehr als 28 Mal. Fast jeder Vierte saß dabei in einem Bus der Lerchenfelder-Linie 3. Die Linie 7 steigerte sich hingegen prozentuell am stärksten. „Wir sind wirklich stolz und dankbar, dass die Fahrgastzahlen unsere Erwartungen noch deutlich übertroffen haben“, freut sich Baudirektor Reinhard Weitzer.