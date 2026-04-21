Kremser Stadtbus mit einem neuen Fahrgast-Rekord

Gut gefüllt waren die auf sieben Linien fahrenden knallgelben Stadtbusse im vergangenen Jahr in Krems. 737.645 Fahrgäste bedeuten einen Anstieg um 7,7 Prozent im Vergleich zum Jahr 2024.
Im Schnitt nutzte damit jeder Kremser mehr als 28 Mal. Fast jeder Vierte saß dabei in einem Bus der Lerchenfelder-Linie 3. Die Linie 7 steigerte sich hingegen prozentuell am stärksten. „Wir sind wirklich stolz und dankbar, dass die Fahrgastzahlen unsere Erwartungen noch deutlich übertroffen haben“, freut sich Baudirektor Reinhard Weitzer.
400.000 Kilometer
Insgesamt haben die Stadtbusse in den zwölf Monaten des Vorjahres rund 400.000 Kilometer zurückgelegt. Im heurigen Jahr soll vor allem die Haltestellen-Infrastruktur verbessert werden – einige neue Wartehäuschen sind geplant. Zudem laufen die Planungen für ein neues Stadtbussystem nach 2028.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.