Mehr als 1000 Drehtage in Tiroler Bergkulissen

Enormer Vorteil auch für die heimische Wirtschaft

Mit 9,9 Mio. Euro brachten die Produktionen auch der heimischen Wirtschaft Geld. Zugleich erreicht man mit Kinofilmen oder TV- sowie Streaming-Produktionen mehr als 239 Mio. Menschen. „Dadurch stärken wir die internationale Wahrnehmung des Filmlandes Tirol und steigern gleichzeitig die Begehrlichkeit als Urlaubsland“, so Seiler. Neben dem wirtschaftlichen Faktor spielt Tirol auch in Sachen Nachhaltigkeit bzw. Naturschutz eine große Bedeutung.