Mehr als 1000 Drehtage in Tiroler Bergkulissen

Tirols Position in der Kino- und TV-Welt ist stark. Alleine heuer wurden Umsätze von rund 10 Millionen Euro durch Produktionen im Bundesland erwirtschaftet. Auch Nachhaltigkeit steht bei den Projekten im Fokus.
Die Cine Tirol Film Commission der Tirol Werbung blickt auf ein ereignisreiches und intensives Produktionsjahr 2025 zurück. Mit mehr als 1000 Drehtagen rückte Tirol in den Blick von nationalen, aber auch internationalen Projekten. So wurden etwa Kinospielfilme wie „Die andere Seite“ oder „Eklipse“ hierzulande gedreht. Auch die Netflix-Serie „Achtsam morden“ nahm in Tirol Teile der zweiten Staffel auf.
„Die Vielfalt der in Szene gesetzten Locations – von Hochgebirgslandschaften über historische Ortskerne bis hin zu moderner Infrastruktur – zeichnen Tirol als Standort für Dreharbeiten im besonderen Maße aus“, freut sich auch Tirol Werbung-GF Karin Seiler.
Dadurch stärken wir die internationale Wahrnehmung des Filmlandes Tirol und steigern gleichzeitig die Begehrlichkeit als Urlaubsland.
Karin Seiler, Geschäftsführerin der Tirol Werbung
Bild: Christof Birbaumer
Enormer Vorteil auch für die heimische Wirtschaft
Mit 9,9 Mio. Euro brachten die Produktionen auch der heimischen Wirtschaft Geld. Zugleich erreicht man mit Kinofilmen oder TV- sowie Streaming-Produktionen mehr als 239 Mio. Menschen. „Dadurch stärken wir die internationale Wahrnehmung des Filmlandes Tirol und steigern gleichzeitig die Begehrlichkeit als Urlaubsland“, so Seiler. Neben dem wirtschaftlichen Faktor spielt Tirol auch in Sachen Nachhaltigkeit bzw. Naturschutz eine große Bedeutung.
Auch im kommenden Jahr richtet Cine Tirol den Blick auf die Weiterentwicklung des Filmstandorts. „Bestehende Kooperationen mit nationalen sowie internationalen Partnern sollen vertieft, neue Kontakte geknüpft werden“, erläutert Angelika Pagitz, die Teamleiterin der Cine Tirol.
