Mann (53) stürzte drei Meter von Dach – verletzt!

Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es am Samstag in Reith im Alpbachtal (Bezirk Kufstein)! Ein Mann (53) stürzte dort bei Aufräumarbeiten eines Neubaus vom Dach und landete auf einem Auto. Er wurde in die Klinik nach Innsbruck geflogen.
Der 53-jährige Einheimische war gegen 18.30 Uhr auf dem Dach eines Neubaus mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Dabei stürzte er aus einer Höhe von etwa drei Metern rückwärts vom Dach.
Der Mann landete daraufhin auf einem geparkten Elektroauto und stürzte anschließend auf die asphaltierte Einfahrt. Der 53-Jährige wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit dem Notarzthubschrauber mit erheblichen Verletzungen in die Klinik nach Innsbruck geflogen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.