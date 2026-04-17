Ried ends GAK’s impressive home streak

GAK is counting on its home-field advantage to kick off the doubleheader against SV Ried in the Bundesliga qualification group. The Graz team is aiming for its fourth consecutive home win on Friday evening (7:30 p.m.) in Liebenau. This would not only give them some breathing room in the relegation battle but also allow them to move past Ried in the standings. “I think these will be pivotal eight days for the entire group,” said GAK coach Ferdinand Feldhofer.