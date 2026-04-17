Bundesliga Live Updates
Ried ends GAK’s impressive home streak
Matchday 27 of the Austrian Bundesliga. Grazer AK hosts SV Ried; we’re reporting live—see the live ticker below. The score is currently 1-1.
Here’s the live ticker:
GAK is counting on its home-field advantage to kick off the doubleheader against SV Ried in the Bundesliga qualification group. The Graz team is aiming for its fourth consecutive home win on Friday evening (7:30 p.m.) in Liebenau. This would not only give them some breathing room in the relegation battle but also allow them to move past Ried in the standings. “I think these will be pivotal eight days for the entire group,” said GAK coach Ferdinand Feldhofer.
His team sits in third place in the qualifying group, two points behind Altach and Ried. However, with six rounds remaining, the lead over bottom-placed Blau-Weiß Linz is also just six points. “No one can afford a slump,” Feldhofer said. The goal is always to collect points. “I do think we’re on a really good, stable path right now. But we’ve also seen that as soon as things aren’t going 100% in the right direction, you can lose a game.”
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