Crew serviert Vater (35) vor seinem Tod 33 Drinks

Die Familie des Kaliforniers verklagt jetzt den Kreuzfahrtriesen Royal Caribbean. Was war passiert? Was eine Traumreise hätte werden sollen, endete in einem Albtraum. Michael Virgil bordete am 13. Dezember 2024 mit seiner Verlobten Connie Aguilar und ihrem Sohn (7) die „Navigator of the Seas“ in Los Angeles. Da ihr Zimmer noch nicht bezugsfertig war, wurden sie von der Crew an die Bar verwiesen.