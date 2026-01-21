König Carl Gustaf trauert um Schwester Desirée

Die schwedische Königsfamilie trauert um die ältere Schwester von König Carl Gustaf: Prinzessin Désirée, Baronin Silfverschiöld, ist am Mittwoch im Alter von 87 Jahren gestorben, wie das Königshaus mitteilte.
Sie sei ein kreativer Mensch gewesen, träumerisch und humorvoll, künstlerisch und kinderlieb, hieß es. Sie liebte Reiten und Skifahren.
Auf Instagram teilte das schwedische Königshaus die traurige Nachricht über den Tod von Prinzessin Désirée mit:
Hochzeit verfolgten vier Millionen Menschen
Ihre Hochzeit mit Freiherr Niclas Silfverschiöld in Stockholm hätten 1964 rund vier Millionen Menschen im Fernsehen verfolgt.
Mit Silfverschiöld bekam Prinzessin Désirée drei Kinder, denen sie den Großteil ihrer Zeit gewidmet habe, so das Königshaus. 2017 wurde sie Witwe. Désirée hatte ein enges Verhältnis zu ihrer älteren Schwester Prinzessin Birgitta, die Ende 2024 gestorben war.
Vier ältere Schwestern
Schwedens König Carl XVI. Gustaf wuchs mit vier älteren Schwestern auf. Die älteste Schwester des 79-Jährigen, Prinzessin Margaretha, sowie die Jüngste der Schwestern, Prinzessin Christina, leben noch.
