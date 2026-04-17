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Acted "for fun"

Shots Fired from Car: 18-Year-Old Arrested

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17.04.2026 12:51
The police released images showing the vehicle involved in the incident.
The police released images showing the vehicle involved in the incident.(Bild: LPD Steiermark, Krone KREATIV)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

After shots were fired from a car in Leibnitz (Styria) on Thursday evening, police were able to arrest an 18-year-old on Friday. The suspect has confessed.

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Chaotic scenes unfolded on Thursday evening at the main square in Leibnitz: Shots rang out of nowhere, and passersby fled in panic. As several witnesses reported to the police, shots were likely fired from the window of a passing car with a handgun. As a result, the police released images from a surveillance camera showing the vehicle involved.

Acted “for fun”
With the help of numerous witness tips, officers were able to track down an 18-year-old Austrian man from the Leibnitz district. An alarm gun was seized from the suspect, which is believed to be the weapon used in the crime.

The police released images showing the vehicle used in the crime.
The police released images showing the vehicle used in the crime.(Bild: LPD Steiermark, Krone KREATIV)

The 18-year-old, who is believed to have been driving the car himself, confessed fully during his initial interrogation. He stated that he had acted merely “for fun.” Another person is believed to have been in the vehicle at the time of the incident. That person is now being questioned as a witness.

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