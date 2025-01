„Ein Ort zum Wohlfühlen“

„Ich wünsche mir, dass der neue Hauptplatz ein Ort wird, an dem sich die Menschen wohlfühlen können – mit mehr Schatten und hochwertigen Aufenthaltsmöglichkeiten. Besonders die geplanten grünen Oasen, wie rund um den Neptunbrunnen sowie im Bereich vor den Brückenkopfgebäuden, werden nicht nur das Erscheinungsbild des Platzes bereichern, sondern vor allem spürbare Kühlungseffekte für heiße Tage schaffen und das Mikroklima verbessern. Es ist ein Projekt für die Menschen in unserer Stadt, das zeigt, wie Klimaanpassung und Stadtentwicklung Hand in Hand gehen können“, so Klimastadträtin Eva Schobesberger.