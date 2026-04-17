Murder at the Cemetery
The 14-year-old suspect knew what she was doing…
The alleged murderer underwent a thorough forensic psychiatric evaluation in recent weeks. The result: She suffers from a severe personality disorder—but is criminally responsible. And: The girl is considered a continuing danger.
It is a criminal case—so shocking, so harrowing, so incomprehensible: On February 23, a 64-year-old woman was killed with numerous stab wounds at the Baumgartner Cemetery in Vienna-Hütteldorf.
Shortly thereafter, Jenny, a 14-year-old who had been living in a shared residence for mentally ill adolescents near the crime scene, was arrested on strong suspicion of having committed the heinous crime. This followed her sending photos of the victim’s body to several friends via cell phone.
My young client is severely mentally ill. She committed her crime under the influence of this severe mental disorder.
Anwältin Astrid Wagner
Bild: Martin A. Jöchl
A Confession of Horror
During questioning, the girl quickly confessed: “I had felt a restlessness inside me; I wanted to fight it. I knew I could only succeed if I killed myself or someone else. I just wanted to see blood, to really feel myself again.”
And when she saw “that woman”—a complete stranger to her—standing in front of a grave, “I just decided to murder her.”
In the meantime, Jenny has been examined—at the court’s request—by the renowned child and adolescent psychiatrist Claudia Klier. The result of her analysis: The 14-year-old is of sound mind but suffers from a severe combined personality disorder. And she has been diagnosed as persistently “highly dangerous.”
As a result, the girl faces ten years in prison—and, in addition, commitment to a forensic-therapeutic center for an indefinite period. A few days ago, Jenny was already transferred to such a “special prison.” Her trial is scheduled to take place next summer.
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