EU-Parlament lagert jetzt Asylverfahren aus

Zu klären ist nun unter anderem der Umgang mit Kindern und Jugendlichen bei Asylverfahren. Im ursprünglichen Vorschlag der EU-Kommission war nämlich eine Ausnahme für Minderjährige vorgesehen. Sie sollten demnach nicht in einen Drittstaat abgeschoben werden können, zu dem sie keine Verbindung haben, unabhängig von Abkommen. Dieser Haltung folgten auch die EU-Staaten. Das Europaparlament sagte dazu am Mittwoch, dass es ebenfalls eine Ausnahme für Kinder und Jugendliche vorsehe, „es sei denn, es gibt berechtigte Gründe zu der Annahme, dass sie eine Gefahr für die nationale Sicherheit oder die öffentliche Ordnung darstellen“.