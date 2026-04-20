Autoschau Baden: Mehr Marken, mehr Power

Die Badener Autoschau geht in die 18. Runde – größer denn je. Neun neue Automarken, Top-Modelle führender Hersteller und spannende Premieren machen die Innenstadt am 24. und 25. April 2026 zum Hotspot für Auto- und Motorradfans.
Wenn sich am 24. und 25. April die Badener Innenstadt in eine Bühne für glänzenden Lack, innovative Technik und automobile Träume verwandelt, ist es wieder so weit: Die Badener Autoschau öffnet ihre Tore. Bereits zum 18. Mal wird das Stadtzentrum zum Treffpunkt für Autofans, Technikbegeisterte und all jene, die einen Blick in die Zukunft der Mobilität werfen wollen.
Was die Veranstaltung seit Jahren auszeichnet, wird 2026 noch einmal deutlich übertroffen: Die Autoschau wächst weiter – und das nicht nur in der Fläche, sondern vor allem in ihrer Vielfalt. Regionale Autohändler präsentieren die neuesten Modelle des Jahres und bieten den Besuchern die seltene Gelegenheit, unterschiedlichste Fahrzeuge direkt vor Ort zu vergleichen.
Neun neue Marken sorgen für frischen Wind
Ein echtes Highlight der diesjährigen Autoschau: Gleich neun neue PKW-Marken feiern in Baden Premiere. Damit erweitert sich das Angebot erheblich.
Vom klassischen Verbrenner über Hybridmodelle bis hin zu vollelektrischen Fahrzeugen – die Bandbreite könnte größer kaum sein. Gerade in Zeiten des Wandels in der Automobilbranche bietet die Autoschau eine perfekte Orientierungshilfe für alle, die sich mit einem Fahrzeugkauf beschäftigen oder einfach neugierig auf neue Technologien sind.
Zwei Räder ganz groß im Trend
Nicht nur Autofans kommen auf ihre Kosten: Auch Motorradliebhaber dürfen sich freuen. Mit BMW, Suzuki und Yamaha sind gleich drei Topmarken vertreten, die ihre aktuellen Modelle präsentieren.
Damit wird die Autoschau einmal mehr ihrem Ruf gerecht, ein umfassendes Mobilitätsevent zu sein. Egal ob auf zwei oder vier Rädern – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.
Große Namen, starke Premieren
Die Badener Autoschau lebt von der Vielfalt ihrer Aussteller – und 2026 zeigt sich diese so stark wie nie zuvor. Zahlreiche renommierte Autohäuser nutzen die Bühne, um ihre Neuheiten zu präsentieren.
So bringt etwa das Team Peschek echte Highlights mit: Neben dem neuen Ford Explorer steht auch der legendäre Ford Capri in neuer Form bereit. Zusätzlich sorgt die Marke Leapmotor für frischen Wind – Probefahrten inklusive.
Auch das Autohaus Gruber setzt auf Innovation und Stil: Mit dem Citroën C5 Aircross und dem edlen DS N°8 werden gleich zwei spannende Modelle vorgestellt, die Komfort und Design auf höchstem Niveau vereinen.
Elektromobilität im Fokus
Ein zentrales Thema der Autoschau bleibt die Elektromobilität. Besonders eindrucksvoll zeigt dies der Auftritt von BYD, einer der weltweit führenden Hersteller im Bereich Elektrofahrzeuge. Am Stand von Czeczelits können Besucher hautnah erleben, wie die Zukunft des Autofahrens aussieht.
Auch MG setzt konsequent auf alternative Antriebe – mit dem Autohaus L.E.B. als Partner vor Ort. Am Josefsplatz zeigt L.E.B. den vollelektrischen MG S6 EV, einen modernen E-SUV mit hoher Reichweite. Zusätzlich gibt’s am Theaterplatz neue Marken sowie Yamaha-Motorräder zu sehen.
Traditionshäuser im neuen Glanz
Spannend wird es auch bei BMW: Das bekannte Autohaus Bierbaum tritt erstmals unter dem neuen Namen Gady BMW auf. Besucher können sich nicht nur über aktuelle Modelle informieren, sondern auch Motorräder der bayerischen Premiummarke bestaunen.
Volvo-Fans kommen ebenfalls nicht zu kurz: DENZEL präsentiert die neuesten Modelle der schwedischen Traditionsmarke – von eleganten Kombis bis hin zu kraftvollen SUVs.
Autovielfalt der Extraklasse
Vollgas beim Autohaus m.berger: Der neue VW T-Roc mit Hybrid-Power feiert Premiere, dazu kommt der Audi Q6 e-tron. Auch VW Nutzfahrzeuge zeigen Stärke mit neuen Varianten. Extra-Highlight: 30 Jahre Škoda Octavia – live in Baden erleben!
Starke Partner aus der Region
Auch zahlreiche weitere Autohäuser zeigen ihre Kompetenz: Das Autohaus Ebner präsentiert ein breites Markenportfolio – von Opel über Hyundai bis hin zu neuen Marken wie OMODA und JAECOO.
Toyota und Lexus gibt’s live beim Autohaus Ulrichshofer zu erleben. Bei der Römertherme warten neue Modelle mit modernen Antrieben, viel Komfort und innovativer Ausstattung. Vorbeischauen lohnt sich – oder direkt im Autohaus in der Pfaffstättner Straße 5.
Mitsubishi-Fans sollten beim Autohaus Brunner vorbeischauen, während Mazda Maierhofer mit attraktiven Angeboten und neuen Modellen punktet. Bei Mazda Maierhofer gibt es neben aktuellen Modellen auch attraktive Finanzierungsangebote.
Ein echtes Familienunternehmen ist Mayer Automobile aus Leobersdorf, das gleich acht Marken präsentiert – von Fiat und Peugeot bis hin zu Cupra und Suzuki. Besonders spannend: Auch Motorräder feiern hier ihren Auftritt.
Probefahrten vereinbaren ausdrücklich erwünscht
Ein großer Vorteil der Badener Autoschau: Viele Modelle können nicht nur besichtigt, sondern nach Terminvereinbarung auf der Badener Autoschau auch teilweise am selben Tag oder in den Tagen danach in den Autohäusern getestet werden. Alle Aussteller bieten Probefahrten nach Terminvereinbarung an – eine perfekte Gelegenheit, das Wunschauto hautnah zu erleben.Die kompetenten Teams vor Ort stehen dabei für persönliche Beratung bereit und beantworten alle Fragen rund um Technik, Ausstattung und Finanzierung.
Ein Event für die ganze Familie
Neben all den automobilen Highlights bietet die Autoschau auch ein besonderes Flair: Die Kombination aus historischer Innenstadt und modernster Technik macht den Besuch zu einem Erlebnis für die ganze Familie.
Pflichttermin für Autofans
Eines ist jetzt schon sicher: Die Badener Autoschau 2026 wird größer, vielfältiger und spannender denn je – ein Pflichttermin für alle, die Mobilität erleben wollen.
Freitag von 15 bis 19 Uhr
Samstag von 9 bis 18 Uhr
Eintritt frei
Weitere Details unter:www.badener-autoschau.at