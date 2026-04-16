Social Media Reise mit Tanja Pfaffeneder

Bald geht‘s los: Unsere krone.tv-Moderatorin Tanja Pfaffeneder (bekannt aus „Club 3“ und „Rezept der Woche“) startet am Montag in ihr ganz persönliches Kroatien-Abenteuer – und wir dürfen alle live mit dabei sein!
Ab Montag nimmt sie euch täglich auf den Social-Media-Kanälen der Krone (Instagram, TikTok & Facebook) mit auf ihre Reise. In ihren Storys und Videos zeigt sie euch hautnah, was sie erlebt – spontan, ungeschönt und voller Entdeckerlust.
Erlebe Kroatien vollkommen authentisch
Das Besondere daran: Unsere TV-Moderatorin hat nichts geplant. Sie lässt sich treiben, entdeckt Orte und lebt im Moment. Oft entscheidet sie erst vor Ort, wohin es als Nächstes für sie gehen wird. Selbst, welches Auto sie auf ihrer Reise begleiten wird, erfährt sie erst Montagfrüh!
Urlaubsfeeling pur
Freut euch auf echtes Urlaubsfeeling, versteckte Plätze, kulinarische Highlights und ganz persönliche Einblicke – so authentisch, als wärt ihr selbst gerade unterwegs entlang der kroatischen Küste.
Gleich folgen und ab Montag kein Abenteuer verpassen!