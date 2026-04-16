Social Media Reise mit Tanja Pfaffeneder

Bald geht‘s los: Unsere krone.tv-Moderatorin Tanja Pfaffeneder (bekannt aus „Club 3“ und „Rezept der Woche“) startet am Montag in ihr ganz persönliches Kroatien-Abenteuer – und wir dürfen alle live mit dabei sein!

Ab Montag nimmt sie euch täglich auf den Social-Media-Kanälen der Krone (Instagram, TikTok & Facebook) mit auf ihre Reise. In ihren Storys und Videos zeigt sie euch hautnah, was sie erlebt – spontan, ungeschönt und voller Entdeckerlust.